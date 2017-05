Juventus Turyn - Torino FC 1-1. "Stara Dama" dłużej poczeka na tytuł

To miał być wieczór kibiców Juventusu, który miał znacznie zbliżyć się do tytułu mistrza Włoch. Plany fanów i piłkarzy "Starej Damy" pokrzyżował jednak derbowy rywal, który wywiózł z Juventus Stadium remis 1-1 (0-0) w drugim sobotnim spotkaniu 35. kolejki Serie A. Podział punktów sprawił, że "Scudetto" trafi do "Starej Damy" najwcześniej za tydzień.

Adem Ljajić uderza z rzutu wolnego na bramkę Juventusu

Trener lidera Serie A, Massimiliano Allegri postawił na rezerwowych, chcąc oszczędzać czołowych piłkarzy na rewanżowe starcie w Lidze Mistrzów z AS Monaco. W wyjściowym składzie znaleźli się m.in. Neto, Stephan Lichtsteiner, Tomas Rincon, Mehdi Benatia oraz Stefano Sturaro.

Torino nie dało sobie strzelić gola, a tuż po przerwie objęło prowadzenie. Bezpośrednio z rzutu wolnego przymierzył Adem Ljajić, który nie dał szans zmiennikowi Gianluigiego Buffona. Radość nie trwała jednak długo, bo pięć minut po zdobyciu bramki, drugą żółtą, a konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Afriyie Acquah.



Goście nie zamierzali jednak odpuścić i bronili korzystnego rezultatu. Pomagali im... rywale - w 68. minucie fatalne pudło zaliczył Sami Khedira. Szkoleniowiec "Starej Damy" wprowadził na murawę m.in. Gonzalo Higuaina i Miralema Pjanicia, ale i to na niewiele się zdało. Okazję bramkową miał Leonardo Bonucci, który uderzył z najbliższej odległości, ale dobrze ustawiony Joe Hart nie miał problemów z zatrzymaniem piłki.



Kibice "Bianconerich" odetchnęli w doliczonym czasie gry. Khedira zagrał do Higuaina, a bohater rywalizacji z AS Monaco w Lidze Mistrzów kropnął zza pola karnego, zdobywając gola na wagę punktu.

Po remisie w derbach stolicy Piemontu Juventus wciąż nie może być pewny mistrzowskiego tytułu. "Scudetto" trafi do "Starej Damy" najwcześniej za tydzień.



Juventus Turyn - Torino FC 1-1 (0-0)

0-1 Adem Ljajić (52.)

1-1 Gonzalo Higuain (90.)