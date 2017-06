Juventus Turyn. Pavel Nedved: Patrik Schick jest jak Zlatan

O takim porównaniu marzy każdy piłkarz. - Zlatan Ibrahimović był taki sam, kiedy do nas trafił. Też nie miał muskulatury - powiedział wiceprezydent "Starej Damy" ds. sportowych, Pavel Nedved, który ocenił w ten sposób swojego rodaka Patrika Schicka.

Zdjęcie Patrik Schick (z prawej) walczy o piłkę z Leonardo Bonuccim. Czy panowie latem zostaną klubowymi kolegami? /AFP

21-latek podbił serca kibiców Sampdorii Genua, w której występują Bartosz Bereszyński i Karol Linetty. Czeski napastnik strzelił 11 goli i zaliczył pięć asyst w 32 spotkaniach Serie A. Nic więc dziwnego, że przykuł uwagę bogatszych klubów.

- Miał wspaniały sezon. Zrobił wiele wielkich rzeczy jak na swój wiek, strzelił 11 goli. Przed nim wielka przyszłość - stwierdził Pavel Nedved, wiceprezydent Juventusu Turyn ds. sportowych.

Czech dodał, że rodak przypomina mi Zlatana Ibrahimovicia, z którym występował w Turynie. - Jak na razie jeszcze nie ma odpowiedniej postury, ale wyobraźcie go sobie tylko za dwa lata. Zlatan był taki sam, kiedy do nas trafił. Też nie miał muskulatury - dodał zdobywca Złotej Piłki z 2003 roku.

Taka opinia skłania włoskie media do spekulacji, iż Schick zasili właśnie szeregi Juventusu. Wcześniej donoszono, iż o pozyskanie snajpera stara się SSC Napoli.



3-krotny reprezentant Czech trafił do Sampdorii przed rokiem. Klub z Genui zapłacił za niego cztery miliony euro. Wygląda na to, że dwanaście miesięcy później taka kwota wzrośnie co najmniej dwukrotnie.