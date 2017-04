Juventus Turyn chciał Krychowiaka. Monchi ściągnie go do Romy?

AS Roma zatrudniła na stanowisku dyrektora sportowego odkrywcę talentu Grzegorza Krychowiaka – Monchiego. W momencie pojawiły się spekulacje o transferze Polaka do Włoch, zwłaszcza, że nie wiedzie mu się w Paris Saint-Germain. Jak udało się nam dowiedzieć, Krychowiakiem w styczniu poważnie interesował się Juventus Turyn.

- Krychowiaka w styczniu chciał pozyskać Juventus. Wiem, że pytali o niego Paris Saint-Germain - wyjawił w rozmowie z Interią włoski agent Gianluca Di Carlo.

To nieco zaskakująca informacja, biorąc pod uwagę, że Krychowiakowi brakuje regularnej gry w Paris Saint-Germain, a Juventus to obecnie najlepsza ekipa włoskiej Serie A. Polak w PSG nie może przebić się do wyjściowego składu, a często nawet kadry meczowej.

Krychowiak w tym sezonie pojawił się w 11 meczach Ligue 1 i tylko sześć razy zagrał pełne 90 minut. 27-latek wyleczył już niedawną kontuzję żeber i chociaż od dwóch tygodni trenuje na pełnych obrotach, wciąż nie jest powoływany do kadry meczowej paryżan. Ostatni raz na boisku pojawił się w rewanżowym starciu ćwierćfinału Ligi Mistrzów (8 marca) z Barceloną (1-6). Na murawie spędził... minutę.

Bardziej realnym kierunkiem niż Juventus wydaje się być AS Roma, w której w poniedziałek zaprezentowano nowego dyrektora sportowego - Monchiego. 48-letni Hiszpan przez 17 lat pracował w Sevilli, gdzie słynął z bardzo trafionych transferów. Jednym z nich był właśnie Grzegorz Krychowiak, którego kariera nabrała tempa w Primera Division. Później Polak przeszedł do Paris Saint-Germain.

- Roma na pewno potrzebuje dobrej jakości pomocnika. Może to będzie Krychowiak, ciężko powiedzieć, to zależy od klubu. Krychowiak to ważny zawodnik. W PSG nie ma najlepszej passy. Wszystko zależy od tego, jaką drużyną będzie w następnym sezonie Roma i jak jej trener będzie chciał grać - przyznał Gianluca Di Carlo.

Paris Saint-Germain za transfer Krychowiaka zapłaciło nieco ponad 30 mln euro. Francuski klub prawdopodobnie chciałby sprzedać Polaka chociaż za połowę tej ceny.

- Jedynym problemem w przypadku transferu Krychowiaka może być cena. Zainwestowanie 15 mln euro w zawodnika siedzącego na ławce, nie jest takie proste - argumentuje Di Carlo.

Włoski agent podkreśla jednak, że mimo braku regularnej gry, Krychowiak wciąż jest bardzo wartościowym zawodnikiem.

- Krychowiak jest jednym z moich ulubionych pomocników. Znam tego zawodnika już od momentu, kiedy miał 17 lat i grał na mistrzostwach świata U20 w Kanadzie. Imponował także w Sevilli. W Paris Saint-Germain ten poziom może jest dla niego zbyt wysoki. W Serie A, w naszych klubach, mógłby jednak zrobić różnicę - twierdzi Di Carlo.

To, że Krychowiak opuści Paris Saint-Germain pod koniec tego sezonu jest praktycznie przesądzone. Czy Monchi będzie chciał go w Romie?

- Monchi na razie musi porozmawiać z ludźmi w klubie i zdecydować, co chcą osiągnąć. Myślę, że to za wcześnie, żeby rozmawiać o Krychowiaku w Romie - przyznał otwarcie Di Carlo.

Włoski agent zaznacza, że Polak wcale nie popełnił błędu przechodząc do PSG.

- Taka jest piłka. Powodzenie w sezonie zależy od wielu czynników i szans, które się dostaje. Dobrym przykładem jest Cuadrado. W Chelsea nie miał zbyt wielu szans, a w Juventusie gra w pierwszej jedenastce i jest jednym z wyróżniających się piłkarzy. Wartości piłkarskiej Krychowiaka nie powinniśmy poddawać w wątpliwość - kwituje Di Carlo.