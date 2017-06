Juventus potwierdza zainteresowanie Szczęsnym

Juventus potwierdził, że interesuje się pozyskaniem Wojciech Szczęsnego. – Pracujemy nad tym – powiedział dyrektor generalny „Starej Damy” – Giuseppe Marotta.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny nie narzeka na brak ofert /AFP

Serie A: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



Szczęsny od kilku tygodnie poważnie łączony jest z transferem do Juventusu, gdzie miałby zastąpić odchodzącego powoli na piłkarską emeryturę Gianluigiego Buffona. Dyrektor Generalny "Starej Damy" - Giuseppe Marotta potwierdził, że klub interesuje się Polakiem.

Reklama

- Szczęsny? Pracujemy nad taką opcją - powiedział Marotta.

Na przeszkodzie do transferu Polaka miał stanąć Gianluigi Donnarumma z Milanu, który kilka dni temu ogłosił, że nie przedłuży umowy z klubem. Jeden z najbardziej utalentowanych młodych bramkarzy na świecie od razu został łączony z "Juve".

- Obecnie nie myślimy nad transferem Donnarummy. Jako klub mamy oczywiście możliwości, żeby wziąć pod uwagę taką opcję. Jeśli ten piłkarz będzie do wzięcia na rynku, Juventus będzie miał obowiązek spróbować - przyznał Marotta.

Donnarumma ma kontrakt z Milanem do 2018 roku, ale "Rossoneri" na pewno będą chcieli go wcześniej sprzedać z dobrym zyskiem. Możliwe, że nastąpi to już tego lata. Pojawiają się jednak spekulacje, że bramkarz ze względu na szacunek do Milanu, nie chce grać w innej włoskiej ekipie.



Wojciech Szczęsny miałby wtedy otwarte drzwi do drużyny"Starej Damy". Polak zaliczył bardzo udany sezon na wypożyczeniu w Romie i nie narzeka na brak ofert. Oprócz Juventusu mają się nim także interesować Inter i Napoli.

AK