Inter Mediolan też chce pozyskać Wojciecha Szczęsnego

Takiej kolejki po reprezentanta Polski nie było od dawna! Wojciech Szczęsny, który już wcześniej znalazł się na celowniku Juventusu Turyn i SSC Napoli, może trafić do Interu Mediolan - donoszą włoskie media. Szkoleniowcem "Nerazzurrich" został Luciano Spalletti, który prowadził Polaka w Romie.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny w barwach rzymskiego klubu /AFP

O tym, że Wojciech Szczęsny zaliczył kapitalny sezon najlepiej świadczy fakt, że 27-letni bramkarz wrócił do bramki reprezentacji Polski. W 38 spotkaniach Serie A zachował aż 14 czystych kont i puścił zaledwie 38 bramek.

Nic więc dziwnego, że o Polaka biją się największe włoskie marki. Do Juventusu Turyn i SSC Napoli dołączył właśnie Inter Mediolan. Kilka dni temu trenerem mediolańczyków został Luciano Spalletti, który pracował z reprezentantem Polski w Romie.



Problemem w transferze może być dokładnie to, co stawia pod znakiem jego przejście do Juventusu. "Nerazzurri" mają bowiem solidnego fachowca w bramce - Samira Handanovicia.

Wydaje się, że najrozsądniejszym krokiem dla Szczęsnego byłby transfer do Neapolu, z którym żegna się Pepe Reina. Wygląda na to, że bez względu na to, którą ofertę wybierze, zostanie na Półwyspie Apenińskim.