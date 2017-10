Inter Mediolan - AC Milan 3-2 w meczu 8. kolejki Serie A

Inter Mediolan lepszy w derbach Mediolanu. "Nerazzurri" na Stadio Giuseppe Meazza pokonali AC Milan 3-2 (1-0) w meczu 8. kolejki Serie A. Bohaterem spotkania został Mauro Icardi, który popisał się hat-trickiem.

Zdjęcie Mauro Icardi /AFP



Spotkanie stało na wysokim poziomie, a kibice zobaczyli aż pięć goli. Pierwszoplanową postacią był Icardi, który schodząc z boiska w doliczonym czasie gry dostał owację na stojąco od fanów Interu. Argentyńczyk swój strzelecki popis rozpoczął w 28. minucie.



Milan do remisu doprowadził na początku drugiej połowy za sprawą Suso. W 63. minucie znów błysnął Icardi. Błąd popełnił Lucas Biglia, któremu Argentyńczyk łatwo zabrał piłkę i zagrał na skrzydło do Ivana Periszicia. Chorwat dośrodkował w pole karne, a tam Icardi strzałem z powietrza trafił do siatki.



Goście nie poddali się i w 81. minucie doprowadzili do stanu 2-2. Giacomo Bonaventura wślizgiem wcisnął piłkę do bramki strzeżonej przez Samira Handanovicza.



Wydawało się, że ten pojedynek zakończy się podziałem punktów. Inter jeszcze ruszył do ataku i został za to nagrodzony. W 90. minucie Icardi pewnie wykorzystał rzut karny kompletując hat-tricka i zapewniając Interowi zwycięstwo.

Reklama

Po ośmiu kolejkach Inter jest wiceliderem Serie A z dorobkiem 22 punktów. Na prowadzeniu jest klub Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego SSC Napoli, który ma na koncie komplet zwycięstw.

Inter Mediolan - AC Milan 3-2 (1-0)

Bramki: Mauri Icardi (28), 1-1 Suso (56), 2-1 Mauro Icardi (63), 2-2 Giacomo Bonaventura (81), 3-2 Mauro Icardi (90 - rzut karny)

Wyniki, terminarz i tabela Serie A

RK