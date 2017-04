Inter Mediolan - AC Milan 2-2. Goal-line na wagę punktu

Inter Mediolan zremisował 2-2 (2-0) z Milanem w pierwszym meczu 32. kolejki Serie A. Remis pozwolił "Rossonerim" utrzymać przewagę dwóch punktów na lokalnym rywalem w tabeli.

Zdjęcie Mauro Icardi świętuje trafienie w derbach Mediolanu /AFP

Serie A - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Dla kibiców mediolańskich klubów były to historyczne derby. Po raz pierwszy w derby "della Madonnina" zmierzyły się Inter i Milan, które mają już chińskich właścicieli.

"Rossoneri", których po prawie 40 latach opuścił Silvio Berlusconi zaczęli bardzo słabo. W 36. minucie, Roberto Gagliardini fenomenalnie zagrał na wolne pole do Antonio Candrevy, a ten niczym rasowy snajper, w sytuacji sam na sam, nie dał szans bramkarzowi.

Dziewięć minut później, Gianluigi Donnarumma po raz drugi musiał wyciągać piłkę z siatki. Po kapitalnej akcji Ivana Periszicia, z piątego metra futbolówkę do pustej bramki wpakował Mauro Icardi.



W końcówce gości do walki poderwał Suso. Hiszpan, który jest w wybornej formie, minął rywala na skrzydle i dośrodkował idealnie do Alessio Romagnolego, który skierował piłkę do bramki Samira Handanovicia.

W doliczonym czasie gry, Suso zacentrował na głowę Cristiana Zapaty, ale strzał Kolumbijczyka był za słaby na pokonanie bramkarza "Nerazzurrich". Arbiter pozwolił jednak jeszcze grać i w siódmej doliczonej minucie, "Rossoneri" wyrównali. Po rozegraniu rzutu różnego, piłkę do bramki wpakował Zapata, a o uznaniu trafienia zadecydowała technologia goal-line.



Remis pozwolił Milanowi utrzymać przewagę dwóch punktów na lokalnym rywalem w tabeli. Podopieczni Vincenzo Montelli zajmują szóste miejsce i do piątego (premiowanego startem w eliminacjach Ligi Europejskiej) tracą zaledwie jedno "oczko". Inter jest siódmy.