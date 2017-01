Igor Łasicki oficjalnie wypożyczony do Carpi FC

Obrońca Igor Łasicki został wypożyczony z Napoli do występującego w Serie B – Carpi. Polak będzie występował w nowej drużynie do końca tego sezonu.

Zdjęcie Igor Łasicki (z prawej) i Piotr Zieliński /AFP

Serie A: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



21-latek gra we Włoszech od 2012 roku. Carpi chciało go ściągnąć do siebie już latem tego roku. Wtedy jednak na transfer nie zgodził się trener Napoli. Łasicki miał dostać szansę gry w pierwszym zespole na początku tego sezonu, ale Polak nie rozegrał ani jednego spotkania w Serie A.

Reklama

Obrońca w nowym zespole będzie przygotowywał się do czerwcowych mistrzostwem Europy U21. W młodzieżowej reprezentacji Polski Łasicki rozegrał 37 spotkań.

Carpi zajmuje szóste miejsce w Serie B, które daje prawo do gry w barażach.

Igor Łasicki przeniósł się definitywnie do Napoli z Zagłębia Lubin w 2014 roku. Później był wypożyczany do kilku włoskich klubów m.in. AS Gubbio czy Rimini FC.



Powodzenia w nowym klubie życzył Łasickiemu jego klubowy kolega z Napoli - Arkadiusz Milik. Polski napastnik wraca powoli do gry po ciężkiej kontuzji.