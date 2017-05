Grzegorz Krychowiak może trafić do Interu Mediolan

Nadciąga ratunek dla Grzegorza Krychowiaka?! Inter Mediolan jest poważnie zainteresowany Polakiem, który ma za sobą fatalny sezon w Paris Saint-Germain. Kluby rozpoczynają negocjacje.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /AFP

Wygląda na to, że to już ostatnie tygodnie pomocnika reprezentacji Polski w PSG, w którym kompletnie sobie nie poradził po ubiegłorocznym transferze z Sevilli.



Reklama

Inter okazuje się konkretny w kwestii 27-letniego Krychowiaka i zanosi się na jego przenosiny do Włoch, choć sprawa nie jest przesądzona.



Dyrektor sportowy mediolańskiego klubu Piero Ausilio ma negocjować w Paryżu transfer Polaka do Serie A - podał na Twitterze komentator ligi włoskiej w stacji Eleven Mateusz Święcicki.

Już wcześniej o zainteresowaniu Interu Krychowiakiem pisała "La Gazzetta dello Sport". Dziennik twierdzi, że w tym tygodniu ma dojść do spotkania przedstawicieli Interu i PSG.

Włoski klub zainteresowany jest także pozyskaniem dwóch innych graczy PSG: Angela di Marii i Marquinhosa, więc negocjacje mogą mieć szerszy kontekst.

Reprezentant Polski może też stać się elementem bądź częścią wymiany między klubami. PSG jest zainteresowane m.in. Ivanem Perisziciem i Geoffrey'em Kondogbią z Interu.



Ile trzeba zapłacić dziś za Krychowiaka? Portal transfermarkt.de wycenia go na 28 mln euro. Niespełna rok temu za jeszcze większą kwotę (ok. 30 mln) trafił z Sevilli do PSG, podpisując pięcioletni kontrakt.

Po kompletnie nieudanym sezonie, w którym Polak większość meczów przesiedział na ławce rezerwowych lub na trybunach, zainteresowani mogą nie być jednak skłonni do wyłożenia aż tak wielkich pieniędzy za kadrowicza Adama Nawałki.

W Sevilli defensywny pomocnik zrobił dużą karierę, w Paryżu zmarnował rok i nie potwierdził ogromnych aspiracji. Wygląda na to, że nadszedł czas na kolejny ruch.



Serie A: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

WS