Gianluigi Donnarumma zaoferowany Manchesterowi United

Bramkarz Milanu, Gianluigi Donnarumma został zaoferowany Manchesterowi United - donosi "Diario Gol". Wcześniej 18-latek odrzucił ofertę przedłużenia umowy z mediolańskim klubem.

Zdjęcie Gianluigi Donnarumma w barwach Milanu /AFP

Gianluigi Donnarumma to najbardziej utalentowany nastolatek wśród bramkarzy w Europie. 18-latek zaprezentował się znakomicie broniąc barw Milanu, ale chyba nie wiąże przyszłości ze stolicą Lombardii. W czwartek oficjalnie ogłoszono, że Włoch nie przedłuży umowy z klubem, która wygasa 30 czerwca 2018 roku.

Jeśli mediolańczycy chcą zarobić na swoim zawodniku to muszą się go pozbyć w letnim okienku transferowym. Chętnych nie brakuje i chociaż najbardziej zainteresowane są Real Madryt i Paris Saint-Germain, agent piłkarza - Mino Raiola zaoferował bramkarza również innemu potentatowi.

"Diario Gol" twierdzi, że 18-latek został zaoferowany Manchesterowi United. "Czerwone Diabły" nie mogą jednak narzekać na obsadę pozycji, na której występuje Donnarumma. Pierwszym bramkarzem jest David De Gea, a rezerwowym reprezentant Argentyny, Sergio Romero.

Transfer Włocha mógłby być jednak ruchem marketingowym, a Manchester United już nie raz dowodził, że potrafi wyłożyć konkretną sumę na dobrze zapowiadającego się piłkarza. To do klubu z Old Trafford należy przecież rekord transferowy - przed rokiem Manchester United zapłacił 105 milionów euro za Paula Pogbę.



Donnarumma ma 18 lat i cztery występy w reprezentacji Włoch. W 38 spotkaniach Serie A zachował 12 czystych kont i puścił zaledwie 45 bramek.