Gianluigi Buffon o Wojciechu Szczęsnym w Juventusie

Gianluigi Buffon jest pewny, że Wojciech Szczęsny jest na tyle dobrym bramkarzem, aby występować w Juventusie Turyn.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny podczas meczu z Rumunią /Leszek Szymański /PAP

Mistrz Włoch chce pozyskać polskiego golkipera jako następcę właśnie Buffona, który ma już 39 lat.

Szczęsny ostatnie dwa lata spędził na wypożyczeniu w AS Roma, ale wciąż ma ważny kontrakt z Arsenalem Londyn - do 2018 roku.

"Stara Dama" ma prowadzić zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania 27-letniego bramkarza za około 14 milionów funtów.

"To może być mój ostatni rok w Juventusie i chciałbym zostać głównym bohaterem, jak zawsze o tym marzyłem. Żeby tak się stało, muszę wciąć być ważną częścią zespołu. Będę o to walczył w nowym sezonie" - powiedział Buffon.

"Zawsze byłem racjonalną osobą i zawsze szukałem sensu. To prawda, że Juventus chce Szczęsnego, a on jest tak samo dobrym piłkarzem jak Gianluigi Donnarumma z AC Milan w reprezentacji Włoch" - dodał.

"Dla mnie to jest podwójnie wielka motywacja, ponieważ chociaż mam 39 lat, to chcę utrzymać moje miejsce. Jeśli nie będę chciał dłużej grać, to zostanę w domu, bo Donnarumma i Szczęsny to dobrzy bramkarze, którzy zasłużyli na swoją renomę, a nie dlatego, że ktoś im coś dał" - stwierdził Buffon.

