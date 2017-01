​Genoa CFC - AS Roma 0-1. Czyste konto Wojciecha Szczęsnego

Bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny zachował czyste konto broniąc bramki AS Roma w wyjazdowym meczu 19. kolejki Serie A. Piłkarze z Genui przegrali 0-1 po "samobóju".

Zdjęcie Radość piłkarzy AS Romy. Z lewej Bruno Peres /PAP/EPA

Polak rozegrał całe spotkanie i obronił cztery strzały.

Jedyny gol padł w 36. minucie po błędzie, a w zasadzie dwóch błędach Armando Izzo. Obrońca gospodarzy najpierw wybił piłkę głową zupełnie na oślep tak, że trafiła prosto do Bruno Peresa. Piłkarz Romy zdecydował się na natychmiastowy strzał i choć futbolówka nie leciała w bramkę, to wpadła do niej po pechowej interwencji Izzo.

Rzymianie wygrali 13 mecz w rozgrywkach i zajmują drugie miejsce w tabeli ze stratą punktu do prowadzącego Juventusu. Ekipa z Turynu rozegrała jednak o dwa mecze mniej.



Genoa CFC - AS Roma 0-1 (0-1)