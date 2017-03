Empoli FC - SC Napoli 2-3. Łukasz Skorupski obronił rzut karny

Empoli FC przegrało z SC Napoli 2-3. Łukasz Skorupski obronił rzut karny Driesa Mertensa, ale to nie pomogło jego drużynie ugrać choćby punktu w starciu z faworytem. Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik spotkanie rozpoczęli na ławce rezerwowych.

Zdjęcie Łukasz Skorupski /AFP /

Skorupski zatrzymał strzał z jedenastu metrów Mertensa w siódmej minucie spotkania. Dla najlepszego zawodnika Empoli była to już trzecia obroniona "jedenastka" w tym sezonie.



Niestety jeszcze przed przerwą sam Mertens zdołał trafić do siatki. Dwa trafienia dołożył Lorenzo Insigne i Empoli do szatni schodziło z wynikiem 0-3.



Gospodarze ambitnie walczyli w drugiej połowie i doprowadzili do sporych emocji w końcówce. Najpierw bramkę zdobył Omar El Kaddouri, a później rzut karny skutecznie egzekwował Massimo Maccarone.



Arkadiusz Milik na boisku pojawił się w 83. minucie zmieniając Mertensa. Piotr Zielinski całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.



Oto w jaki sposób Skorupski obronił rzut karny

