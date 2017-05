Debiut Drągowskiego, Skorupski spadł z Serie A

Empoli FC zostało ostatnim spadkowiczem z Serie A w sezonie 2016/17. Klub, którego podstawowym bramkarzem był Łukasz Skorupski, dołączył do US Palermo i Pescary. One już wcześniej pożegnały się z najwyższą klasą rozgrywkową we Włoszech.

O losie Empoli zadecydowały dwa wydarzenia. Po pierwsze zespół przegrał na wyjeździe z Palermo 1-2. Po drugie wygrało FC Crotone.



W drużynie gości tym razem jednak zabrakło w bramce Skorupskiego, który przyjechał do Polski ze względu na śmierć ojca.

90 minut w ekipie Palermo rozegrał za to Thiago Cionek, powołany podobnie jak Skorupski, przez Adama Nawałkę na mecz z Rumunią w eliminacjach MŚ 2018.

Empoli spadło na 18. pozycję bo wygrało Crotone.

Beniaminek na stadionie Ezio Scidy pokonał Lazio Rzym 3-1.

Dwie bramki dla zwycięzców zdobył Andrea Nalini (14. i 60 minuta), a jedną dodał Diego Falcinelli (22.).



Honorowe trafienie dla gości było dziełem Ciro Immobille - 26. minuta z karnego.

Lazio kończyło mecz w dziesiątkę, ponieważ w 42. minucie z boiska wyleciał Bastos.

W niedzielę w Serie A zadebiutował kolejny Polak. Bartłomiej Drągowski rozegrał cały mecz w barwach Fiorentiny, która na własnym stadionie zremisowała z Pescarą 2-2.

Naszego golkipera pokonali Gianluca Caprari w 14. minucie i Jean-Christophe Bahebeck w 65.

Gospodarze przez większą część meczu musieli grać w dziesiątkę, bo w 38. minucie czerwoną kartkę zobaczył Federico Chiesa.

I zespół z Florencji musiał jeszcze odrabiać straty.



Kontaktowego gola strzelił Riccardo Saponara w 66. minucie, a wyrównał Matias Vecino w 85.

