Crotone - AS Roma 0-2 w 24. kolejce Serie A. Czyste konto Szczęsnego

AS Roma wygrała z Crotone 2-0, a 11. czyste konto w tym sezonie zachował Wojciech Szczęsny. Rzymianie dzięki zwycięstwu zdołali utrzymać pozycję wicelidera Serie A.

Zdjęcie Piłkarze Romy celebrują gola Edina Dżeko (pierwszy z prawej) na 2-0 /AFP

Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy już w 11. minucie poważnie zagrozili bramce strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego. Reprezentant Polski pewnie jednak obronił strzał byłego zawodnika Lecha Poznań, Aleksandra Toneva.

Pięć minut później w polu karnym Crotone przewrócił się Salah i sędzia postanowił podyktować rzut karny dla rzymian. Jedenastki nie wykorzystał jednak Edin Dżeko, który nie zdołał trafić w światło bramki.



W 40. minucie meczu Romie udało się wyjść na prowadzenie. Radja Nainggolan ograł jednego z rywali i uderzył bardzo precyzyjnie w długi róg, nie dając żadnych szans na skuteczną interwencje Aleksowi Cordazowi.



Tuż po przerwie podopieczni Luciano Spalettiego stworzyli sobie dwie dogodne sytuacje do podwyższenia prowadzenia. Najpierw strzał Dżeko zatrzymał się na spojeniu słupka z poprzeczką, a chwilę później uderzenie głową Federico Fazio pewnie obronił golkiper gospodarzy.



W 60. minucie groźnie z dystansu uderzył Acosty, ale Szczęsny nie miał żadnych problemów ze skuteczną interwencją.



Siedemnaście minut później było już 2-0. Po ładnej akcji i dokładnym dograniu Salaha, futbolówkę do siatki wpakował Edin Dżeko.



Dzięki dzisiejszemu zwycięstwu Romie udało się utrzymać pozycję wicelidera Serie A. Rzymianie tracą cztery punkty do prowadzącego Juventusu, który ma jednak rozegrany o jeden mecz mniej.



Crotone - AS Roma 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Radja Nainggolan (40.), 0-2 Edin Dżeko (77.)