Conte naciska na pozyskanie Bonucciego i Aleksa Sandro

Antonio Conte, menedżer Chelsea Londyn, naciska, by klub zrobił wszystko, co w jego mocy, by pozyskać Aleksa Sandro i Leonarda Bonucciego z Juventusu Turyn. Koszt pozyskania obu obrońców może wynieść około 100 milionów funtów.

Za 26-letniego Brazylijczyka "The Blues" są skłonni zapłacić nawet 58 milionów funtów, a klub ze Stamford Bridge miał zapowiedzieć piłkarzowi znaczne zwiększenie zarobków.

Jednakże Juventus chce zrobić wszystko, by zatrzymać Sandro u siebie, oferując mu nowy kontrakt do 2022 roku, oczywiście z podwyżką.

Być może jednak przekona go jeszcze większa kwota, którą mógłby zaproponować mistrz Anglii.

"Stara Dama" bardziej byłaby skłonna oddać Bonucciego. Conte chce pozyskać swojego byłego podopiecznego, a turyńczycy rozważą sprzedaż, jeśli cena będzie dla nich odpowiednia.



30-letni Włoch obrońcą Juventusu jest od 2010 roku.

