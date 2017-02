Chievo Werona - SSC Napoli 1-3 w meczu 25. kolejki Serie A. Gol Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński strzelił gola, a jego Napoli pokonało na wyjeździe Chievo Werona 3-1 (2-0) w meczu 25. kolejki Serie A. W 71. minucie na boisku pojawił się Arkadiusz Milik.

Zdjęcie Piotr Zieliński strzela gola w meczu z Chievo /AFP





W środę Napoli rozegrało pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Na Santiago Bernabeu włoski zespół przegrał 1-3. Trener Maurizio Sarri postanowił dać odpocząć kilku zawodnikom i dlatego w podstawowym składzie w starciu z Chievo zabrakło m.in. Piotra Zielińskiego. Na ławce rezerwowych zasiadł także Arkadiusz Milik, który wrócił po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Polski napastnik jeszcze chyba nie jest gotowy na grę w pełnym wymiarze. Na razie pojawia się na boisku zazwyczaj na kilka minut.



Faworytem spotkania byli goście, którzy imponują siłą ofensywną w Serie A. "Azzurri" nie forsowali tempa, ale widać było, że są drużyną lepszą. Między 31. a 38. minutą podopieczni Sarriego udokumentowali swoją przewagę dwoma golami. Najpierw pięknym uderzeniem popisał się Lorenzo Insigne, a kilka minut później do siatki trafił Marek Hamszik. W polu bramkowym Chievo doszło do nieporozumienia między jednym z obrońców a Stefano Sorrentino. Wykorzystał to Allan, który kopnął piłkę do Hamszika. Słowak z kilku metrów wpakował futbolówkę do pustej bramki. To 110. gol Hamszika dla Napoli we wszystkich rozgrywkach. Jedynie legendarny Diego Maradona ma więcej (115). Nie ma wątpliwości, że wkrótce rekord Maradony zostanie pobity.



W 42. minucie na boisku pojawił się Zieliński, który zastąpił kontuzjowanego Allana.



Po zmianie stron goście oddali inicjatywę Chievo, ale Pepe Reina nie miał zbyt wiele pracy. W 58. minucie błysnął Zieliński. Polak ostatnio prezentuje się wyśmienicie i potwierdził to w niedzielę. Zieliński "kropnął" z 20 metrów. Piłka odbiła się jeszcze od nogi interweniującego Nicolasa Spolliego. Rykoszet kompletnie zmylił Sorrentino i piłka zatrzepotała w siatce. To czwarty gol Zielińskiego w tym sezonie Serie A.



W 71. minucie na boisko wszedł Milik. Polski napastnik pojawił się w miejsce Leonardo Pavolettiego.



Gospodarze walczyli ambitnie i zostali za to nagrodzeni. Riccardo Meggiorini znakomitym strzałem w kierunku drugiego słupka pokonał Reinę, a była to 72. minuta, więc jeszcze sporo czasu do końca spotkania. Jeszcze znakomitą okazję miał Serge Gakpe, który huknął jak z armaty, ale piłka przeleciała tuz obok słupka.



W końcówce spotkania okazję miał Milik po zagraniu Jose Callejona, ale nie udało mu się umieścić piłki w siatce.

Chievo Werona - SSC Napoli 1-3 (0-2)

Bramki: 0-1 Lorenzo Insigne (31), 0-2 Marek Hamszik (38), 0-3 Piotr Zieliński (58), 1-3 Riccardo Meggiorini (72)

