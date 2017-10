Chievo Werona - Hellas Werona 3-2 w dziewiątej kolejce Serie A

Chievo Werona pokonało w derbach na własnym stadionie Hellas 3-2 w meczu dziewiątej kolejki Serie A. Na końcówkę spotkania wszedł Mariusz Stępiński, strzelił nawet gola dla gospodarzy, ale zadziałał wtedy system VAR, gdyż Polak był na minimalnej pozycji spalonej.

Kibice, którzy zasiedli na Stadio Marc'Antonio Bentegodi, nie mogli narzekać na brak emocji.

Prowadzenie objęli gości i to już w szóstej minucie. Alessio Cerci zagrał na prawą stronę do Martina Caceresa, który dośrodkował w pole karne, Stefano Sorrentino odbił piłkę przed siebie, gdzie jako pierwszy przy niej znalazł się Daniele Verde, trafiając do praktycznie pustej bramki.

Chievo wyrównało w 23. minucie. Przy rzucie wolnym Roberto Inglese wygrał pojedynek o pozycję z Brunem Zuculinim i uderzeniem głową posłał piłkę do siatki.

Ten sam napastnik strzelił na 2-1. Inglese wykorzystał rzut karny podyktowany za faul Zuculiniego na Perparimie Hetemaju.

Argentyński obrońca w ogóle nie miał w niedzielę swojego dnia. W 40. minucie Zuculini został bowiem wyrzucony z boiska, po dwóch żółtych kartkach. Sędzia Rosario Abisso jeszcze konsultował się w tej sprawie z arbitrem obsługującym system VAR, ale podtrzymał swoją decyzję.

10 minut po zmianie stron ponownie był remis. Giampaolo Pazzini wykorzystał rzut karny. Został on podyktowany po tym, jak Caceres "główkując" trafił w rękę będącego w wyskoku Alessandra Gamberiniego. Sędzia Abisso znowu skorzystał z VAR-u i po oglądnięciu powtórek wskazał na "wapno".

Chievo zwycięskiego gola strzeliło w 73. minucie. Lucas Castro podał do Fabrizia Cacciatore, który dośrodkował w pole karne, gdzie Sergio Pellissier nie trafił dobrze w piłkę, ale ona i tak wpadła do siatki. To był gol pierwszy doświadczonego napastnika w tym sezonie.

10 minut przed końcem na murawie pojawił się Stępiński. Polski napastnik w 86. minucie strzelił nawet gola po uderzeniu głową, ale w tym wypadku zadziałal system VAR. Okazało się bowiem, że Stępiński był na minimalnej pozycji spalonej.



Chievo Werona - Hellas Werona 3-2 (2-1)

Bramki: 0-1 Verde (6.), 1-1 Inglese (23.), 2-1 Inglese (30., karny), 2-2 Pazzini (55., karny), 3-2 Pellissier (73.).

