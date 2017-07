Chelsea szuka napastnika. Higuain? Aubameyang? A może ktoś inny

Juventus Turyn odrzucił ofertę w wysokości 100 milionów euro za Gonzala Higuaina, donosi dzisiejsze wydanie "Tuttosport". Tyle za argentyńskiego napastnika oferowała Chelsea Londyn.

Mistrzowie Anglii poszukują środkowego napastnika. Ich dotychczasowa "dziewiątka", czyli Diego Costa, prawdopodobnie pożegna się ze Stamford Bridge. Menedżer Antonio Conte nie widzi dla Brazylijczyka z hiszpańskim paszportem miejsca w kadrze na nowy sezon, czego dowód dał nie zabierając piłkarze na pierwsze przedsezonowe zgrupowanie.



Nic więc dziwnego, że Chelsea na gwałt poszukuje napastnika.



Pierwszym celem transferowym klubu ze Stamford Bridge miał być Romelu Lukaku, ale został on sprzątnięty sprzed nosa przez Manchester United.



Teraz "Tuttosport" donosi, że "The Blues" chcieli pozyskać Higuaina, oferując 100 milionów euro, ale Juventus się na to nie zgodził.



Natomiast "Daily Mirror" napisał, że Chelsea jest blisko pozyskania Pierre'a-Emiricka Aubameyanga z Borussii Dortmund. Snajper z Gabonu to król strzelców poprzedniego sezonu Bundesligi (31 goli), w którym o jedno trafienie wyprzedził Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium.

Mistrzowie Anglii są skłonni wydać na Aubameynaga 65 milionów funtów, czyli prawie 74 miliony euro.

