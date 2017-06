Były bramkarz Napoli chwali Szczęsnego i Skorupskiego

Były bramkarz Napoli Gennaro Iezzo przyznał, że Wojciech Szczęsny mógłby przejść do ekipy „Błękitnych”, tylko w przypadku odejścia Pepe Reiny. „Taki bramkarz jak on, nie mógłby siedzieć na ławce” – chwalił Polaka Iezzo, który odniósł się także do zainteresowania Napoli Łukaszem Skorupskim.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny ma za sobą znakomity sezon w Romie /AFP

Pepe Reina ma odejść z klubu z powodu konfliktu z prezesem drużyny Aurelio De Laurentisem. Hiszpana w ostatnich dniach oskarżano także, że nie przykłada się do treningów.

- Zatrzymałbym Reinę, bo to jeden z najmocniejszych bramkarzy na świecie i idealnie pasuje do drużyny Sarriego - mówił Gennaro Iezzo w rozmowie z włoskim dziennikiem "Il Mattino".

Były bramkarz Napoli, w przypadku odejścia Reiny, jako jego następcę faworyzował Wojciecha Szczęsnego.

- To silny i kompletny bramkarz. Ten sezon zrobił z niego świetnego zawodnika. Wygrał dla Romy wiele punktów. Taki bramkarz jak on nie mógłby siedzieć na ławce, gdyby Reina został w klubie. Jeśli przyjdzie do Napoli, musi grać - mówił Iezzo.

Włosi twierdzą także, że Napoli obserwuje również drugiego Polaka - Łukasza Skorupskiego. Bramkarz w tym sezonie grał na wypożyczeniu w Empoli.

- Jestem pod wrażeniem jego gry. Ma niesamowitą moc. Dobrze sobie radził w tym sezonie i prezentował konkretny poziom. Świetny bramkarz z dobrą psychiką - chwalił Polaka Gennaro Iezzo.

Łukasz Skorupski nie utrzymał Empoli w Serie A, ale pokazał się z bardzo dobrej strony. Po odejściu Wojciecha Szczęsnego, możliwe, że wróci na stałe do Romy. Wojciech Szczęsny przy podejmowaniu decyzji o swojej przyszłości musi się przede wszystkim liczyć z Arsenalem Londyn, z którego został wypożyczony do drużyny rzymian.

