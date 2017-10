Wojciech Szczęsny jest coraz bliżej tego, by na stałe wejść do pierwszego składu Juventusu Turyn i strzec bramki "Starej Damy". W wywiadzie dla włoskiego Sky Sport, ikona klubu Gianluigi Buffon potwierdził, że ma za plecami godnego siebie zmiennika i po tym sezonie najpewniej zakończy karierę.

Reprezentant Włoch i świeżo upieczony bramkarz numer jeden na świecie, ogłoszony tym mianem w poniedziałek w Londynie, podczas dorocznej gali The Best FIFA Football Awards, pozostawił sobie tylko jedną furtkę na ewentualną zmianę decyzji.

Aby tak się stało, Juventus musiałby triumfować w tej edycji Ligi Mistrzów, wznosząc najbardziej prestiżowy klubowy puchar na Starym Kontynencie. Z tak dysponowanym Buffonem to bardzo możliwe, wszak prestiżowe wyróżnienie otrzymał m.in. dlatego, że puścił tylko cztery gole w sezonie LM.

- Jestem bramkarzem spełnionym. W rezultacie nic nie zmieniłoby przedłużenie kariery o rok lub dwa, ponieważ nic bym nie zyskał, ani nie stracił w stosunku do tego, co już zrobiłem. Jak we wszystkim, szukam jednak też drogi, więc jedyną motywacją byłoby wygranie Champions League. Wówczas mógłbym spróbować wywalczyć Klubowe Mistrzostwo Świata - powiedział Buffon.

Wówczas Włoch tak widziałby swoją rolę w walce o trofeum, którego brakuje mu w bogatej kolekcji.

- Może Szczęsny zrobiłby to dla mnie? W każdym razie myślę, że mając za plecami takiego bramkarza, jak on, to normalne, że w następnym sezonie będę z boku - stwierdził legendarny golkiper.

