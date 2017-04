Bologna - Roma 0-3, 14. mecz Szczęsnego bez puszczonego gola

AS Roma pewnie pokonała na wyjeździe Bologna FC 3-0 w 31. kolejce Serie A. Bramkarz gości Wojciech Szczęsny zanotował już 14. mecz bez puszczonego gola w tym sezonie w lidze. To najwięcej spośród wszystkich golkiperów Serie A.

Zdjęcie Piłkarze AS Roma /AFP

Roma już do przerwy prowadziła 2-0.

W 25. minucie Federico Fazio wykorzystał zamieszanie w polu karnym, strzelając pierwszego gola.

Na 2-0 podwyższył Mohammed Salah w 41. minucie. Egipcjanin wykorzystał dogranie z pierwszej piłki Edina Dżeko, a będąc w polu karnym przerzucił ją nad Antoniem Mirante.

W 47. minucie Bologna oddała pierwszy celny strzał na bramkę Szczęsnego. Po dośrodkowaniu z prawej strony rezerwowego Federica di Francesco, z siedmiu metrów głową uderzył Blerim Dżemaili, ale prosto w środek bramki i Polak nie miał kłopotów z interwencją.

Cztery minuty później Roma miała szczęście, gdy po strzale di Francesca piłka odbiła się od słupka i złapał ją Szczęsny.

Gospodarze próbowali zdobyć kontaktową bramkę, ale to goście wyprowadzili zabójczą kontrę. Na kwadrans przed końcem Salah zagrał prostopadłą piłkę do Diega Perottiego, który jeszcze podał do Edina Dżeko, a Bośniak zaliczył 24. trafienie w tym sezonie ligowym, czym zrównał się w klasyfikacji strzelców z liderującym Andreą Belottim z Torino FC.



Tym samym nie zmieniła się strata drugiej w tabeli Romy do liderującego Juventusu, która nadal wynosi sześć punktów.

Jeszcze wyżej do przerwy prowadził AC Milan. Po golach Suso (szósta minuta), Maria Pašalicia (19.) i Carlosa Bakki (37.) mediolańczycy na San Siro wygrywali 3-0 z US Palermo, w którego pierwszym składzie tym razem nie było Thiago Cionka. Reprezentant Polski pojawił się na murawie w 72. minucie.

Dwie minuty wcześniej padł gol na 4-0, którego strzelcem okazał się Gerard Deulofeu.

Cionek szybko zapisał się w sędziowskim protokole, bo w 75. minucie zobaczył żółtą kartkę za faul na Bacce.



Kibice "Rosso-nerrich" mogli w niedzielę być zadowoleni nie tylko ze zwycięstwa swoich ulubieńców, ale także z powodu porażki Interu, którego wyprzedzili w tabeli.



Drugi klub z Mediolanu niespodziewanie uległ walczącemu o utrzymanie Crotone FC 1-2.

Obie bramki dla gospodarzy zdobył Diego Falcinelli, w 18. minucie z rzutu karnego i w 22.

Po zmianie stron rozmiary porażki Interu zmniejszył Danilo D'Ambrosio w 65. minucie.

