Bologna FC - SSC Napoli 0-3 w meczu 3. kolejki Serie A

Piotr Zieliński strzelił gola dla Napoli w meczu wyjazdowym z Bologna FC. "Azzurri" wygrali 3-0 (0-0). Arkadiusz Milik spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych.

Trener Napoli Maurizio Sarri postanowił, że Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik rozpoczną spotkanie na ławce rezerwowych.



Spotkanie mogło się rozpocząć wyśmienicie dla gospodarzy. W 12. minucie znakomicie z rzutu wolnego z 20 metrów strzelił Simone Verdi. "Azzurrich" przed stratą gola uratował Pepe Reina, który przeniósł piłkę nad poprzeczkę. Kilka minut później bramkarz Napoli wyciągał piłkę z siatki, ale Mattia Destro był na spalonym i gol słusznie nie został uznany.



Gospodarze prezentowali się dobrze i nie pozwalali Napoli na zbyt wiele. W 33. minucie podopieczni Sarriego przeprowadzili składną akcję. Lorenzo Insigne ładnie zgrał głową do nadbiegającego Marka Hamszika, który uderzył z pierwszej piłki. Strzał był jednak zbyt słaby, żeby sprawić kłopoty Antonio Mirante.



Szyki trenerowi gości pokrzyżowała kontuzja Vlada Chirichesa w końcówce pierwszej połowy. Jego miejsce zajął Raul Albiol. Wymuszona zmiana sprawiła, że zmalały szanse reprezentantów Polski na wejście na boisko.



W 61. minucie Sarri postanowił puścić w bój Zielińskiego, który zastąpił przeciętnie spisującego się Hamszika. Polski pomocnik miał rozruszać ofensywę Napoli. Pięć minut później goście strzelili gola, choć nie miał w nim udziału Zieliński. Z lewej strony znakomicie dośrodkował Insigne. Zamykający akcję Jose Callejon strzelił głową z kilku metrów, a piłka między nogami bramkarza wpadła do siatki.



W 77. minucie Sarri dokonał ostatniej zmiany. Diawara zastąpił Jorginho i stało się jasne, że Milika w tym meczu zobaczymy.



Gospodarze ruszyli do odrabiania strat, ale końcówka spotykania należała do Napoli. W 83. minucie Dries Mertens wykorzystał fatalny błąd Ericka Pulgara, któremu z łatwością zabrał piłkę i popędził na bramkę rywali. Belg z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam.



Zwycięstwo Napoli przypieczętował Zieliński, który wykorzystał zagranie Callejona i z kilku metrów wpakował piłkę do siatki.

Bologna FC - SSC Napoli 0-3 (0-0)

Bramki: 0-1 Callejon (66), 0-2 Mertens (83), 0-3 Zieliński (88)