Bayern Monachium chce kupić Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński jest ostatnio w znakomitej formie i przykuwa uwagę największych klubów. Jak poinformował włoski dziennikarz Raffaele Auriemma, Polakiem poważnie interesuje się Bayern Monachium, który chce zaoferować Napoli wielkie pieniądze.

Zdjęcie Piotr Zieliński /AFP

- Bayern Monachium chce Zielińskiego. Niemcy są w stanie zapłacić 70 milionów euro" - powiedział Auriemma w rozmowie z włoską stacją radiową Crc.

Piotr Zieliński we Włoszech notuje fantastyczny sezon. Polak zachwyca inteligencją na boisku i sam wpisuje się na listy strzelców. Trener Maurizio Sarri po jednym z meczów otwarcie przyznał, że boi się, iż o pomocnika szybko upomną się większe kluby, które zaoferują pieniądze, jakich Napoli nie będzie mogło odrzucić.

Reprezentant Polski umowę z Napoli ma do czerwca 2021 roku. Polak w klauzuli odstępnego ma mieć zapisaną kwotę właśnie 70 mln euro. 22-latek przeniósł się do Napoli z Empoli za ok. 15 mln euro.



Zieliński w tym sezonie Serie A rozegrał 24 mecze. Na koncie ma cztery gole i sześć asyst.