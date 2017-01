Bartosz Bereszyński przejdzie z Legii do Sampdorii Genua

Bartosz Bereszyński doszedł do porozumienia z Sampdorią Genua i lada dzień przeniesie się do Włoch. Klub Serie A ma za niego zapłacić dwa miliony euro – informuje Gianluca Di Marzio ze „Sky Italia”.

Zdjęcie Bartosz Bereszyński /AFP

To drugi, po Nemanji Nikoliciu, ważny piłkarz Legii Warszawa, który odejdzie z drużyny mistrza Polski tej zimy. W kolejce czeka też Aleksandar Prijović, który podobno ma ofertę z Chin.

Bereszyński to podstawowy prawy obrońca Legii. Regularnie występuje w pierwszym składzie, co zaowocowało też powołaniem do reprezentacji Polski. W Warszawie ma go zastąpić Artur Jędrzejczyk, o którego transferze klub ze stolicy poinformował kilka dni temu.

Bereszyński lada dzień ma się przenieść do Włoch, a jak informuje doskonale zorientowany w kwestiach transferowych Gianluca Di Marzio, brakuje tylko podpisu polskiego piłkarza. Warunki indywidualnego kontraktu i kwota odstępnego (2 mln euro) są już bowiem dograne.

W Sampdorii Bereszyński spotka się z Karolem Linettym, który od początku sezonu znakomicie wkomponował się do tego zespołu. Były gracz Lecha Poznań, za którego Włosi zapłacili 3 mln euro, z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem. Bereszyński liczy, że jego przygoda z Sampdorią będzie podobna.

25-letni piłkarz ma podpisać pięcioletni kontrakt. Wcześniej interesowały się nim też Aston Villa i Pescara.