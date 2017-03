AS Roma - SSC Napoli 1-2. Milik i Zieliński weszli z ławki

SSC Napoli zaliczyło bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o wicemistrzostwo Włoch! Drużyna Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego pokonała 2-1 (1-0) Romę w pierwszym sobotnim spotkaniu 27. kolejki Serie A. Całe spotkanie w barwach "Giallorossich" rozegrał Wojciech Szczęsny.

"Polski mecz" na Stadio Olimpico w Rzymie rozpoczął jedynie Wojciech Szczęsny. Piłkarze Napoli, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński usiedli na ławce rezerwowych.

Podopieczni Maurizio Sarriego objęli prowadzenie w 26. minucie. Marek Hamszik posłał kapitalne podanie na wolne pole do Driesa Mertensa, a ten zaskoczył bramkarza "Giallorossich". Polak mógł wyjść z bramki nieco szybciej, ale i to mogło nie wystarczyć do zatrzymania Belga.



Mertens był w sobotę wyjątkowo aktywny. Pięć minut po wyjściu z szatni wykorzystał dogranie Lorenzo Insigne i podwyższył prowadzenie neapolitańczyków.

Kwadrans przed końcem spotkania na murawie pojawił się Zieliński, który zastąpił Mertensa, a w 79. minucie Milik zmienił Hamszika.



"Giallorossi" grali do końca i w 89. minucie, zdobyli kontaktową bramkę. Pepe Reinę zaskoczył Kevin Strootman. Na więcej rzymian nie było jednak stać.



Zwycięstwo pozwoliło trzeciemu w tabeli Napoli zbliżyć się do Romy na zaledwie dwa "oczka". Prowadzi Juventus, który ma siedem punktów więcej niż zespół Szczęsnego.



AS Roma - SSC Napoli 1-2 (0-1)

0-1 Dries Mertens (26.)

0-2 Dries Mertens (50.)

1-2 Kevin Strootman (89.)