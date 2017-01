AS Roma - Sampdoria Genua 4-0. Debiut Bartosza Bereszyńskiego

Bartosz Bereszyński zadebiutował w Sampdorii Genua, ale jego nowa drużyna przegrała z AS Roma 0-4 i odpadła z Pucharu Włoch. 67 minut zagrał Karol Linetty, a Wojciech Szczęsny tym razem siedział na ławce rezerwowych.

Zdjęcie Bartosz Bereszyński w debiucie przeciwko AS Roma /PAP/EPA

Bartosz Bereszyński nie musiał długo czekać na debiut w nowym klubie. Dwa tygodnie temu przeniósł się z Legii Warszawa do Sampdorii za 2 mln euro i już wybiegł na boisko. Debiut nie okazał się dla niego zbyt udany.

Wszystko przez to, że Roma, która była rywalem Sampdorii w 1/8 finału Pucharu Włoch, jest w wysokiej formie. Mecz był wyrównany jedynie przez pół godziny, bo po pierwszym golu dominowali gospodarze.



Gdy wydawało się, że w pierwszej części bramki nie padną, w 39. minucie błąd popełnił Mattias Silvestre. Stoper Sampdorii wybił piłkę wprost pod nogi Radji Nainggolana, a Belg nie wahał się ani chwili, uderzył z powietrza i piłka zatrzepotała w siatce.



Po zmianie koncertowo prezentował się duet Edin Dżeko - Stephan El Sharaawy. Najpierw Włoch obsłużył Bośniaka i było 2-0, by po chwili Dżeko odwdzięczył się El Sharaawy'emu, który podwyższył na 3-0. Przy trzecim golu źle zachował się Bereszyński, który krył Włocha, ale w najważniejszym momencie zabrakło mu zdecydowania. El Sharaawy przyjął i spokojnym lobem pokonał bramkarza gości.



Trener Luciano Spaletti czuł, że mecz już jest wygrany i ściągnął obu napastników z boiska. Na murawę wpuścił Francesco Tottiego, którego przywitały ogromne brawa.



O oklaskach mógł natomiast pomarzyć Linetty. Polak zszedł z boiska w 67. minucie, a raczej nie będzie zadowolony ze swojej postawy. Zagrał przeciętnie, schematycznie, bez błysku.



Bereszyński z kolei starał się podłączać do ataków ofensywnych, choć w tym elemencie cała drużyna gości wyglądała słabo. Były obrońca Legii popełnił też kilka błędów, głównie jeśli chodzi o przyjęcie piłki. Nie był zbyt zdecydowany, co kilka razy skończyło się stratą. Potrzebuje jednak czasu, by poznać specyfikę włoskiej ligi, która na pewno jest szybsza od polskiej.



W 72. minucie do siatki w końcu trafili goście. Patrik Schick był jednak na pozycji spalonej i gol nie został uznany.