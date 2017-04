AS Roma - Lazio Rzym 1-3 w 34. kolejce Serie A

AS Roma przegrała z Lazio Rzym 1-3 na Stadionie Olimpijskim w 34. kolejce Serie A. To najprawdopodobniej ostatnie derby Rzymu dla Wojciecha Szczęsnego, któremu po sezonie kończy się wypożyczenie w Romie. Lazio w odniesieniu zwycięstwa nie przeszkodziły dwa błędy sędziego Daniele Orsato.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny puszcza gola po strzale Baldo Keity /Marco Rosi /Getty Images

Już w drugiej minucie przed szansą na powiększenie swojego dorobku stanął napastnik Romy Edin Dżeko. Uderzenie Bośniaka z sześciu metrów sparował jednak ponad poprzeczkę Thomas Strakosha.

Z kolei w ósmej minucie prawą stroną przedarł się Mohamed Salah, ale jego strzał z pola karnego na rzut rożny odbił albański bramkarz Lazio.

Jak to w piłce bywa goście zaatakowali i to oni objęli prowadzenie. W 12. minucie Balde Keita zdecydował się na strzał z okolic linii pola karnego, piłka przeleciała między nogami Emersona, lekko o jedną z nich się ocierając, i, choć Szczęsny rzucił się, to nie dał rady zapobiec utracie gola.

Chwilę później sędzia nie podyktował ewidentnego karnego dla Lazio za faul Federica Fazio na Jordanie Lukaku w polu karnym.

Natomiast w 36. minucie z dobrej strony pokazał się Szczęsny. Polski bramkarz sparował na rzut rożny uderzenie z 16 metrów Marca Parolo.

Roma wyrównała w samej końcówce pierwszej połowy. Wallace w polu karnym zamachnął się nogą, ale nie trafił Kevina Strootmana, który, wykorzystując sytuację, przewrócił się, jakby był kopnięty. Sędzia Orsato wskazał jednak na "wapno". Karnego wykorzystał Daniele de Rossi.

W 48. minucie gospodarze mogli wygrywać 2-1. Prawą stroną przedarł się Salah, dośrodkował w pole karne, gdzie z ośmiu metrów strzelał Dżeko, ale znowu Strakosha przeniósł piłkę ponad poprzeczką.

Niewykorzystana sytuacja zemściła się dwie minuty później. Duszan Basta przejął piłkę przed polem karnym, przymierzył z 16 metrów, a ta po rykoszecie jeszcze od Fazio, mimo tego że Szczęsny jeszcze jej dotknął, znalazła się w siatce. To był pierwszy gol Serba w barwach Lazio w Serie A.

W 73. minucie na murawie pojawił Francesco Totti. 40-letni "Il Capitano" Romy, dla którego mogły to być ostatnie derby w karierze, nie pomógł swojemu zespołowi.



W końcówce to goście byli groźniejsi w kontratakach. W 83. minucie Romę jeszcze uratował Szczęsny, broniąc w sytuacji sam na sam z Felipe Andersonem, ale dwie minuty później nie miał już nic do powiedzenie, gdy Senad Lulić znalazł w polu karnym Keitę, a ten zdobył drugą bramkę w tym meczu.

Gospodarze kończyli spotkanie w dziesiątkę. W doliczonym czasie Antonio Ruediger zobaczył czerwoną kartkę za atak wyprostowaną nogą na Filipie Djordjeviciu.



W tabeli Roma pozostała na drugim miejscu, traci dziewięć punktów do liderującego Juventusu Turyn. Lazio jest czwarte.



AS Roma - Lazio Rzym 1-3 (1-1)

Bramki: de Rossi (45., karny) - Keita (12., 85.), Basta (50.).