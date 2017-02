AS Roma - ACF Fiorentina 4-0 w Serie A. 10. czyste konto Szczęsnego

AS Roma rozbiła Fiorentinę 4-0, a 10. czyste konto w sezonie zachował Wojciech Szczęsny. Rzymianie zostali wiceliderem Serie A.

Reprezentant Polski jest najrówniej grającym bramkarzem z tych, których powołuje selekcjoner Adam Nawałka. We wtorek Szczęsny zachował 10. czyste konto w sezonie, a do tej pory wystąpił w 24 meczach. To znakomity wynik.

Od początku ton grze nadawali rzymianie. Dobrą okazję zmarnował w 32. minucie Stephen El Shaarawy, który powinien dostawić nogę lub głowę i spokojnie umieścić piłkę w pustej bramce, ale przestrzelił.



Fiorentina ograniczała się jedynie do kontrataków. Gdy już do nich dochodziło, goście próbowali głównie strzałów z dystansu, które nie mogły zagrozić bramce Szczęsnego.

Lepiej wyglądało to po drugiej stronie. W 39. minucie wyśmienitą, długą piłkę z głębi pola posłał Daniele De Rossi, a ta trafiła pod nogi Dżeko. Bośniak tylko się obrócił i strzelił przy bliższym słupku, a Ciprian Tatarusanu był bez szans.



Dwie minuty później mogło być 2-0, a z rzutu wolnego próbował De Rossi. Piłkę po jego strzale odbił Tatarusanu, ta spadła pod nogi Dżeko, ale ten nie potrafił strzelić drugiego gola.

De Rossi grał jak z nut, a w 57. minucie popisał się dokładnym dośrodkowaniem z rzutu wolnego. Wrzucił piłkę wprost na głowę Federika Fazio, a argentyński stoper podwyższył.



W 75. minucie po składnej kontrze na 3-0 podwyższył Radja Nainggolan. Kilka minut później fatalny błąd popełnił Davide Astori, który zgrywał do własnego bramkarza zbyt lekko. Czujny był Dżeko, który naciskał na Włocha, przejął piłkę i trafił na 4-0. To był nokaut!

Po tym meczu zapewne najbardziej zadowoleni byli Dżeko i De Rossi. Pierwszy został bowiem samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców, a drugi zanotował dwie asysty w jednym spotkaniu po raz pierwszy od trzech sezonów.





AS Roma - ACF Fiorentina 4-0 (1-0)

Gole: 1-0 Edin Dżeko (39. min.), 2-0 Federico Fazio (57.), 3-0 Radja Nainggolan (75.), 4-0 Edin Dżeko (83.)