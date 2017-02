Arsenal Londyn zainteresowany Lorenzem Insigne

Arsenal Londyn interesuje się Lorenzem Insigne, zawodnikiem SSC Napoli, donosi Tuttomercatoweb.

Przedstawiciele "Kanonierów" oglądali Włocha w sobotnim spotkaniu z Atalantą Bergamo, które zakończyło się porażką Napoli 0-2.

Być może nie było to najlepszy występ Insigne, ale skrzydłowy w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze, co udowodnił np. w pierwszym meczu z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć Napoli przegrało go 1-3, to 25-letni zawodnik okazał się najlepszy w swoim zespole, co udokumentował bramką.

Aurelio de Laurentiis, szef Napoli, który miał po tym pojedynku pretensje, przede wszystkim do trenera Maurizia Sarriego, uznał, że właśnie tylko Insigne zagrał na odpowiednim poziomie.



Okazuje się, że nie tylko Insigne jest na celowniku Arsenalu. Skauci "Kanonierów" obserwują także obrońcę Faouziego Ghoulama.

