Arkadiusz Milik wznowił treningi. Budująca diagnoza lekarza

Prof. Pier Paolo Mariani dał zielone światło Arkadiuszowi Milikowi, by ten wznowił treningi z pełnymi obciążeniami. Napastnik Napoli i reprezentacji Polski wraca więc na boisko po 96 dniach od zerwania więzadeł krzyżowych.

Pośpiech po takim urazie nie jest wskazany, ale rehabilitacja Arkadiusza Milika przebiegała tak sprawnie, że lekarze wyrazili pozytywną opinię i pozwolili mu na trening z pełnymi obciążeniami.

Choć wcześniej przewidywano, że reprezentant Polski może pauzować nawet pół roku, snajper bardzo szybko wrócił do zdrowia. Potrzebował na to zaledwie 96 dni. To fenomen - piszą włoskie media.

Milik musi jednak na siebie uważać, bo wraca na boisko w rekordowo szybkim czasie od kontuzji. Przykłady z przeszłości pokazały, że pośpiech nie kończył się zbyt dobrze. Polscy kibice mają jednak nadzieję, że tym razem decyzja lekarzy Napoli jest przemyślana.



- Arek jest zdrowy, może wrócić do treningów z zespołem. Witamy z powrotem! - napisał klub na Twitterze.

Napastnik reprezentacji Polski zerwał więzadła podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Danią na Stadionie Narodowym, a dwa dni później przeszedł operację rekonstrukcji więzadeł.

W czwartek Napoli poinformowało oficjalnie, że Milik jest w stanie trenować na pełnych obrotach i lada dzień ma zostać dołączony do kadry meczowej. Klub z Neapolu zamieścił nawet filmik na oficjalnym koncie na Twitterze.

Być może już w weekend Milik znajdzie się w kadrze na ligowe spotkanie z Pescarą. O tym, że trener Mauro Sarri rozważa taką możliwość, napisał dziennik "La Repubblica".

Tymczasem powrót Milika do zdrowia cieszy też selekcjonera Adama Nawałkę. Już w marcu Polacy zmierzą się z Czarnogórą, a jeśli napastnik wróci do składu Napoli i odpowiedniej formy, powinien dostać powołanie na to spotkanie.