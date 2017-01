Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia. "Ten czas minął szybko"

- Same dobre wieści dzisiaj - napisał na portalu społecznościowym Arkadiusz Milik. Napastnik Napoli i reprezentacji Polski wrócił do treningów z pełnymi obciążeniami po 96 dniach od zerwania więzadeł krzyżowych.

Zdjęcie Arkadiusz Milik /AFP Serie A Arkadiusz Milik wznowił treningi. Budująca diagnoza lekarza

W czwartek lekarze Napoli zezwolili Arkadiuszowi Milikowi na powrót do ćwiczeń z zespołem. Rehabilitacja przebiegła błyskawicznie, bo napastnik reprezentacji Polski wraca do treningów z pełnymi obciążeniami zaledwie po 96 dniach.

Milik jest zachwycony taką diagnozą. Oto, co napisał na jednym z portali społecznościowych:



"Same dobre wieści dzisiaj. Mam pozwolenie od lekarza i wracam do treningów z drużyną! Bardzo, bardzo się cieszę. Ciężkiej pracy ciąg dalszy, bo już nie mogę się doczekać, kiedy wejdę na boisko. Ten trudny czas minął strasznie szybko, a wszystko to także Wasza zasługa, bo mocno podtrzymywaliście mnie na duchu. Dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się na stadionie!"