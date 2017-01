Arkadiusz Milik wróci na boiska Serie A za 2-3 tygodnie

Dwa lub trzy tygodnie potrzebuje Arkadiusz Milik, by wrócić na boiska Serie A. Tak przynajmniej uważają dziennikarze włoskiej "La Gazzetta Dello Sport".

Zdjęcie Arkadiusz Milik /AFP

Serie A - sprawdź wyniki, terminarz, tabelę



Arkadiusz Milik w błyskawicznym tempie wraca do formy i pełnej sprawności. Potrzebował zaledwie 96 dni od zerwania więzadeł krzyżowych, by wrócić do treningów z pełnymi obciążeniami. Teraz włoscy dziennikarze spekulują, kiedy może ponownie pojawić się na boisku.

Reklama

Kilka miesięcy gry w Neapolu sprawiło, że Milik jest tam traktowany jak wielka gwiazda. Polak strzelał gola za golem, ale przytrafiła mu się kontuzja, przez którą stracił większą część rundy jesiennej. Istniały obawy, że cały sezon będzie miał z głowy, ale niespodziewanie szybko doszedł do siebie.



Zdaniem Włochów, ma być gotowy już 4 lutego na mecz z Bologną. Jeśli nie zdąży, to zagra w następnej kolejce Serie A - 10 lutego z Genuą.



Z jednej strony to dobrze, a z drugiej warto byłoby trochę poczekać. Jeśli istniałyby jakiekolwiek obawy o stan zdrowia polskiego napastnika, ten nie powinien wybiegać na boisko. Mówił o tym kilka tygodni temu w rozmowie z Interią Tomasz Iwan, dyrektor reprezentacji Polski.



Jeśli jednak faktycznie Milik będzie zdolny do gry, cieszyć powinien się selekcjoner Adam Nawałka. W marcu kadrowicze zagrają bowiem kluczowy mecz el. MŚ - przeciwko Czarnogórze.