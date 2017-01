Arkadiusz Milik przez około miesiąc nie zagra pełnego meczu

Niepoprawni optymiści jeszcze chwilę muszą uzbroić się w cierpliwość. Zapadła decyzja, że Arkadiusz Milik przez około miesiąc nie będzie gotowy, aby zagrać mecz w wymiarze 90 minut. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by Polak zaliczył epizod już w najbliższym meczu Napoli.

Zdjęcie Arkadiusz Milik musi uzbroić się w cierpliwość /Fot. Kuba Atys /

Przez chwilę wydawało się, że w rekonwalescencji Arkadiusza Milika wszystko będzie rekordowe. Piłkarz w zawrotnym tempie wrócił do zdrowia po poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego w kolanie. Dalsze, pomyśle informacje z Włoch kazały sądzić, że napastnik lada chwila wybiegnie na boisko i zacznie strzelać gole, jak na zawołanie.

Jasny sygnał, że pięć bramek w wewnętrznej gierce Napoli, od razu nie przełoży się na występy Polaka w wyjściowym składzie, pojawił się w sobotę. - Arkadiusz Milik nie czuje się gotowy, by wyjść na boisko i prosi o to, by mógł jeszcze trochę potrenować - powiedział Maurizio Sarri, trener Napoli.

Wiadomość, która dzisiaj napłynęła z Włoch, nadal jest optymistyczna, choć z pewnymi obostrzeniami. - Arkadiusz Milik jeszcze przez około miesiąc nie będzie zdolny, aby zagrać mecz w pełnym wymiarze 90 minut, ale powinien znaleźć się w kadrze Napoli na następny mecz - napisano na twitterowym profilu Napoli News 24/7.

Milik przeszedł operację w październiku. W połowie stycznia operujący go profesor Pier Paolo Mariani orzekł, że polski internacjonał może wrócić do treningów zespołu.