Zdjęcie Arkadiusz Milik /Francesco Pecoraro /Getty Images

Tę zaskakującą informację podał włoski dziennikarz Paolo Condo w programie telewizyjnym stacji "Sky". Stwierdził on, że z bardzo cenionych przez niego źródeł dowiedział się, iż jest możliwość wypożyczenia Milika do Chievo. W ten sposób polski napastnik szybciej mógłby wrócić do optymalnej formy po wyleczeniu kontuzji.

Napoli w styczniu ma zabrać wypożyczonego do Chievo napastnika Roberto Inglese, ale w zamian za to ma pozwolić drużynie wypożyczyć Milika. Biorąc pod uwagę świetną formę napastników Napoli, Polak nie będzie miał tam zbyt wielu okazji do gry, zwłaszcza wracając po tak ciężkim urazie. Ta opcja wydaje się więc mieć rację bytu.

Milik we wrześniu zerwał więzadło przednie w prawym kolanie. Polak drugiej tak poważnej kontuzji doznał po niespełna roku. Wcześniej identyczny uraz przytrafił mu się w lewej nodze. Na razie napastnik przechodzi rehabilitację. Włoscy lekarze spekulują, że uda mu się wrócić do gry już w grudniu.

W Chievo występuje dwóch Polaków. Mowa o wciąż czekającym na debiut Pawle Jaroszyńskim oraz Mariuszu Stępińskim.

