Dzisiaj popołudniu Arkadiusz Milik ma stawić się na pierwszą kontrolę po operacji kolana u profesora Piera Paola Marianiego. Polak ma nadzieję usłyszeć od lekarza dobre wieści.

Zdjęcie Arkadiusz Milik / Francesco Pecoraro /Getty Images

Minął miesiąc od operacji kontuzjowanego kolana Milika. Pola zerwał więzadło krzyżowe przednie i najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że wróci do gry już w styczniu 2018 roku.

Profesor Pier Paolo Mariani przyznał po zabiegu, że druga kontuzja Polaka jest cięższa od tej poprzedniej, której nabawił się rok temu. Milik we wrześniu zerwał więzadło w drugim kolanie. Lekarze mają jednak nadzieję, że nauczony wcześniejszymi doświadczeniami piłkarz, wykuruje się szybciej niż poprzednio.

Data powrotu polskiego napastnika na boisko będzie zależna od postępów w rehabilitacji. W Napoli nie wykluczają wypożyczenia Milika, który miałby trafić do Chievo, żeby szybciej móc wrócić do regularnej gry. W ekipie "Błękitnych", ze względu na dużą konkurencję, może mu o to być znacznie ciężej.

