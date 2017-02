Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński mają zakaz wypowiadania

Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński dostali zakaz rozmów z dziennikarzami. Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli, wprowadził ciszę medialną, obejmującą wszystkich zawodników, trenerów i działaczy klubu.

Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński

Szef dwukrotnego mistrza Włoch chce w ten sposób ugasić pożar, który... sam wywołał ostrymi komentarzami po porażce 1-3 z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów.



De Laurentiis po pierwszym spotkaniu z "Królewskimi" grzmiał, że tylko Lorenzo Insigne pokazał na boisku neapolitański charakter, a także podważał decyzje trenera co do wyboru składu i taktyki na mecz.

Wypowiedzi prezesa Napoli wywołały prawdziwą burzę, a także lawinę spekulacji dotyczących rychłego zwolnienia szkoleniowca Maurizio Sarriego. De Laurentiis po ochłonięciu przyznał, że jego wybuch był grubą przesadą. Aby załagodzić komentarze w mediach uznał, że najlepiej będzie jak przez jakiś czas neapolitańczycy nie będą rozmawiali z dziennikarzami. Ma to wprowadzić niezbędny spokój przed rewanżowym starciem z Realem Madryt.



Na Santiago Bernabeu Napoli miało wymarzony początek. Już w 9. minucie włoski zespół objął prowadzenie, a Keylora Navasa pokonał Lorenzo Insigne. Radość "Azzurrich" nie trwała długo. Już w 19. minucie do remisu doprowadził Karim Benzema. Pepe Reina jeszcze dwukrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki. Bramkarz Napoli pokonali Toni Kroos i Casemiro. Rewanż odbędzie się 7 marca.



Piotr Zieliński ostatnio spisuje się się znakomicie. W niedzielnym meczu z Chievo Werona (3-1) Polak wpisał się na listę strzelców i był to jego czwarty gol w tym sezonie Serie A. W 71. minucie na murawie pojawił się Arkadiusz Milik, który wraca do gry po długiej kontuzji.



Po spotkaniu z Chievo na konferencji nie pojawił się ani szkoleniowiec, ani żaden z zawodników Napoli.

