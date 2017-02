​Arkadiusz Milik do wykupienia za 70 milionów euro!

Jeśli Arkadiusz Milik wróci do formy sprzed kontuzji i znów zacznie jak na zawołanie strzelać gole, to na nowo znajdzie się w orbicie zainteresowań innych klubów. Włosi dotarli do szczegółów kontraktu i okazuje się, że wykupienie polskiego napastnika z SSC Napoli to koszt 70 milionów euro.

Zdjęcie Arkadiusz Milik /AFP

Dokładnie tej wysokości suma odstępnego, według informacji włoskiego dziennika "La Repubblica", znajduje się w umowie Arkadiusza Milika z klubem z Neapolu. Kontrakt reprezentanta Polski obowiązuje do końca czerwca 2021 roku.

To pokazuje, że szefowie klubu spod Wezuwiusza zabezpieczyli się na wypadek, gdyby Polak stał się łakomym kąskiem dla największych potęg. Jednocześnie wypracowano klauzulę w takiej wysokości, która nie jest sumą zaporową dla najbogatszych klubów.

Warto dodać, że kwota 70 milionów euro, według włoskich żurnalistów, nie dotyczy bezpośrednich konkurentów Napoli, czyli zespołów z Serie A.

W zespole z Neapolu Milik rozegrał dotychczas tylko dziewięć meczów, a to z powodu poważnej kontuzji, której nabawił się 8 października 2016 roku, w meczu eliminacji mistrzostw świata z Danią. Licznik snajpera na Półwyspie Apenińskim na razie zatrzymał się na siedmiu golach.