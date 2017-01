Arkadiusz Milik czule przywitany przez Diego Maradonę

Arkadiusz Milik w Napoli traktowany jest jak król. Niezwykle serdecznie wita go nawet legenda klubu, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie - Diego Maradona.

Zdjęcie Arkadiusz Milik /AFP

Serie A - wyniki, terminarz, tabela



Arkadiusz Milik jesienią ubiegłego roku zerwał więzadła krzyżowe i nie od dłuższego czasu przebywał w gabinetach lekarzy. Od tygodnia trenuje jednak z zespołem Napoli, bo operacja, a później rehabilitacja przebiegły błyskawicznie.

Reklama

Polak pali się do powrotu na boisko. Włoskie media spekulują, że wróci do gry w Serie A na początku lutego. Niedawno rozpoczął też zajęcia z drużyną, a na treningu czekała go miła niespodzianka.

Do Neapolu zawitał bowiem słynny Diego Armando Maradona. Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie i legenda Napoli, czule przywitał Arkadiusza Milika, co widać na filmie: