AC Milan podpisał kontrakt z Lucasem Biglią

AC Milan podpisał trzyletni kontrakt z grającym dotychczas w Lazio Rzym reprezentantem Argentyny Lucasem Biglią - poinformował klub z Mediolanu, 18-krotny piłkarski mistrz Włoch.

Zdjęcie Lucas Biglia (z lewej) /AFP

Według miejscowych mediów, AC Milan zapłacił za 31-letniego pomocnika 17 milionów euro. Ta kwota może wzrosnąć o 3 mln z tytułu bonusów.

Reklama

Biglia aż cztery razy był mistrzem Belgii w barwach Anderlechtu, zanim w 2013 roku przeniósł się do Lazio. W poprzednim sezonie strzelił cztery bramki w 29 występach w barwach stołecznej drużyny.

AC Milan jest bardzo aktywny w letnim okienku transferowym, pozyskał już ośmiu zawodników, wśród nich są m.in. Andre Silva (do tej pory FC Porto), Leonardo Bonucci (Juventus Turyn) i Andrea Conti (Atalanta Bergamo). Chiński właściciel Yonghong Li zapłacił za nich ok. 190 mln euro, ale prawdopodobnie to nie koniec wzmocnień.

W rozgrywkach 2016/17 Serie A mediolańczycy zajęli dopiero szóste miejsce. Nowy prezes zapowiedział, że głównym celem będzie powrót do Ligi Mistrzów.