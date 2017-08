AC Milan chce Pierre-Emericka Aubameyanga

Dyrektor sportowy AC Milan Massimiliano Mirabelli przyznał, że pracuje nad transferem Pierre-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, Robertowi Lewandowskiemu ubyłby groźny rywal w walce o koronę strzelców Bundesligi. Rezerwowymi na liście życzeń mediolańskiego klubu są Nikola Kalinić oraz Diego Costa.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang /CHRISTOF STACHE /AFP

AC Milan szaleje na rynku transferowym i wcale nie zamierza się zatrzymać. Obecnie w klubie trwają poszukiwania napastnika.



Reklama

- Aubameyang to moje przeznaczenie. To pierwszy piłkarz, jakiego pojechałem obserwować na żywo. Czy to on będzie nowym napastnikiem Milanu? Pracujemy nad tym i nie można popełnić błędu. Oprócz "Auby" na naszej liście znajdują się też nazwiska Nikoli Kalinicia oraz Diego Costy - mówi Massimiliano Mirabelli, dyrektor sportowy Milanu.

Co ciekawe, w przeszłości snajper z Gabonu był już zawodnikiem mediolańskiego klubu. I to wcale niekrótko! Utalentowanego napastnika Milan kupił już w lipcu 2007 roku, gdy ten miał 18 lat. Formalnie zawodnikiem drużyny z San Siro był aż do stycznia 2012 roku, lecz w pierwszej drużynie nawet nie zadebiutował.

Większość czasu spędził na wypożyczeniach, a w końcu trafił do francuskiego AS Saint-Etienne za niecałe dwa miliony euro. Teraz, by wykupić napastnika z Borussii Dortmund działacze Milanu potrzebowaliby kwoty kilkadziesiąt razy większej.

WG

Serie A - sprawdź terminarz rozgrywek