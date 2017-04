32 kolejka Serie A: Juventus pokonał Pescarę, tylko remis AS Roma

Juventus Turyn zrobił kolejny krok do mistrzostwa Włoch. "Stara Dama" pokonała na wyjeździe Pescarę 2-0 w 32. kolejce Serie A. Turyńczycy powiększyli swoją przewagę nad drugą w tabeli AS Roma do ośmiu punktów.

Goście objęli prowadzenie w 22. minucie. Akcję przeprowadził Juan Cuadrado, który wpadł z piłką w pole karne, oddał strzał, sparowany przez Vincenza Fiorillo wprost pod nogi Kolumbijczyka, a ten dograł do niepilnowanego Gonzala Higuaina.

Juventus podwyższył prowadzenie na dwie minuty przed końcem drugiej połowy. Piłkę w pole karne wrzucił Miralem Pjanić, głową zgrał ją Mario Mandżukić, a Higuain wykorzystał błąd Andrei Cody, który go nie upilnował, i z bliska trafił do siatki.

Po zmianie stron gole już nie padły. Problemem dla "Starej Damy" może być tylko kontuzja Paula Dybali. Argentyńczyk opuścił murawę w 54. minucie w wyniku starcia z Sulleyem Muntarim.



Pescara Calcio - Juventus Turyn 0-2 (0-2)

Bramki - Higuain (22., 43.).

Z Polaków najbardziej zadowolony w sobotę mógł być Bartosz Salomon. Rozegrał całe spotkanie w barwach Cagliari Calcio, które pokonało na własnym boisku Chievo Werona 4-0.

Zwycięzcę poznaliśmy praktycznie już do przerwy, kiedy gole strzelili: Marco Borriello w 11. minucie, Marco Sau w 15. i Joao Pedro w 40. Ten ostatni w doliczonym czasie ustalił wynik.

Natomiast w ostatniej chwili cenne zwycięstwo zapewniło sobie Empoli, które pokonało na wyjeździe AC Fiorentinę 2-1.

Prowadzenie dla gości uzyskał w 34. minucie Omar El Kaddouri.

W 64. minucie Łukasz Skorupskiego pokonał Cristian Tello, ale w doliczonym czasie gry zwycięstwo drużynie z Polakiem w składzie zapewnił Manuel Pasqual.

Empoli ma teraz pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.



W pozostałych meczach z udziałem Polaków padły remisy.

Druga w tabeli AS Roma zremisowała z walczącą o europejskie puchary Atalantą Bergamo 1-1. Wojciecha Szczęsnego w 22. minucie pokonał Jasmin Kurtić, a gospodarze wyrównali w 50. po trafieniu Edina Dżeko.

Spotkanie US Palermo z Bologna FC zakończyło się bez bramek. Thiago Cionek rozegrał cały mecz w ekipie z Sycylii, a w 37. minucie został ukarany żółtą kartką.



Goście w tym momencie grali już w dziesiątkę, ponieważ 13 minut wcześniej czerwoną kartkę zobaczył Erick Pulgar.

