Piechniczek publicznie przeprasza Janasa. Wideo

Antoni Piechniczek przeprosił publicznie Pawła Janasa za to, że nie zabrał go na MŚ w 1986 r. Działo się to podczas uroczystych obchodów 35. lecia zdobycia medalu na MŚ w 1982 r., jakie Zbigniew Boniek zorganizował wczoraj w Spocie.