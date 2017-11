Jach nie kryje zaskoczenia z powołania do kadry. Wideo

Jarosław Jach po raz pierwszy w karierze otrzymał powołanie do dorosłej reprezentacji Polski. Piłkarz Zagłębia Lubin był zaskoczony, gdy dowiedział się o nominacji. - Nie spodziewałem się tego powołania, nie dochodziły do mnie żadne słuchy. To dla mnie bodziec do dalszej pracy - powiedział Jach.