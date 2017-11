P. Frankowski przed Urugwajem. Wideo

Przemysław Frankowski po raz pierwszy w karierze został powołany do reprezentacji Polski. Piłkarz Jagiellonii Białystok znalazł się kadrze na towarzyskie mecze z Urugwajem i Meksykiem. - To dla mnie miłe zaskoczenie. W ostatnim czasie w moim życiu dzieje się dużo dobrego. Zaręczyłem się, spodziewam się dziecka. Przyszedł czas, aby udowodnić, że powołanie przyszło do właściwej osoby - stwierdził Frankowski.