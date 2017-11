Bereszyński przed Urugwajem. Wideo

Występ Roberta Lewandowskiego w towarzyskich meczach z Urugwajem i Meksykiem stoi pod znakiem zapytania. Napastnik Bayernu cały czas narzeka na dyskomfort mięśnia dwugłowego. - Wiadomo, że Robert na swojej pozycji jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i ciężko będzie go zastąpić. Jako zespół musimy zrobić wszystko, żeby to wszystko jakoś wyglądało, jeżeli go zabraknie - powiedział Bartosz Bereszyński, obrońca reprezentacji Polski.