"W szatni było bardzo cicho". Wideo

Reprezentacja Polski wróciła do kraju po przegranym 0-4 meczu z Danią w eliminacjach mistrzostw świata. W poniedziałek 4 września kadrę Adama Nawałki czeka spotkanie w Warszawie z Kazachstanem. - W szatni po meczu w Kopenhadze było bardzo cicho. Wiadomo, że nikt nie lubi przegrywać, a my odzwyczailiśmy się od tracenia punktów. Każdego to bolało, ale teraz musimy skupić się na rywalizacji z Kazachstanem - powiedział rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski/TVN24/x-news