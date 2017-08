Dania - Polska. Świerczewski: Rywale mocno skoncentrowani

Reprezentacja Polski w piątek 1 września zmierzy się w Kopenhadze z Danią w ramach eliminacji mistrzostw świata w Rosji. Pierwszy mecz tych drużyn zakończył się wygraną Polaków 3-2. - Duńczycy wyjdą mocno skoncentrowani na to spotkanie. Każdy zawodnik, jak gra przed własną publicznością to z jednej strony jest dodatkowo zmotywowany, a z drugiej to jest mu wstyd w przypadku porażki. Cała nasza jedenastka musi być dobrze przygotowana - powiedział w rozmowie z x-news Piotr Świerczewski, były piłkarz reprezentacji Polski. Dostawca: x-news