"Ranking FIFA naprawdę jest istotny". Wideo

Piłkarska reprezentacja Polski coraz wyżej w rankingu FIFA. W sierpniowym notowaniu "Biało-czerwoni" wyprzedzili Portugalię i zajmują piąte miejsce, najwyższe w historii. Christian Karembeu, były mistrz Europy i świata z reprezentacją Francji, przyznał, że - wbrew komentarzom niektórych trenerów czy ekspertów - comiesięcznego zestawienia nie powinno się bagatelizować. - To dużo znaczy. Ten ranking naprawdę jest istotny, bo jeśli mówimy o piłce nożnej, to tutaj nie ma już małych państw. Futbol się zglobalizował, talenty pojawiają się wszędzie. Doszliśmy do etapu, że to detale robią różnicę - powiedział Karembeu/Agencja TVN/x-news