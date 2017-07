"Bardzo jej współczuję, ona będzie zawsze oceniana". Wideo

Anna Lewandowska zaledwie kilka tygodni po urodzeniu córki pochwaliła się na jednym z portali społecznościowych płaskim brzuchem. To wywołało burzę wśród internautów. - Bez względu na to, czy Ania pokazałaby płaski brzuch, czy też nie, byłaby oceniania. Dlatego bardzo jej współczuję. Cieszę się, że wywiązała się tego typu dyskusja. To pozwala pokazać kobietom, że tak naprawdę macierzyństwo nie wiąże się z męką - stwierdziła Edyta Litwiniuk, redaktor naczelna magazynu "SHAPE", przyjaciółka Anny Lewandowskiej.

Anna i Robert Lewandowscy, napastnik Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski, kilka tygodni temu po raz pierwszy zostali rodzicami. Urodziła im się córeczka Klara/TVN24/x-news